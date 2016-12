Die 62. Ausgabe des Literaturmagazins Wienzeile (Thema: Mit dem Kopf durch die chinesische Mauer) wird am 17.5.2012 um 20h im Venster99 präsentiert. Die Ausgabe widmet sich mit dieser Ausgabe zeitgenössicher chinesischer und taiwanesischer Literatur beziehungsweise Auseinandersetzungen mit dem China und Taiwan des 21. Jahrhunderts.

Es lesen Isabella Breier, Ingrid Fischer-Schreiber, Laura Hinrichsmeyer, Thomas Losch, Helmut Opletal, Martin Winter und Yan Jun.

DJ-Set Yan Jun.

Die Lesenden:

Isabella Breier

geboren 1976 in Gmünd/Niederösterreich ?Diplomstudium der Philosophie, Germanistik in Wien; Promotion in Philosophie 2005 Lyrik- und Prosaveröffentlichungen in Anthologien (z.B. Rampe, Facetten) und Zeitschriften (z.B. Entwürfe, Lichtungen, Ostragehege, Plumbum, Krautgarten, DUM, Wienzeile, außer.dem, Dulzinea, &radieschen, Do!Pen) Stipendien/Preise: Preis der Dr.Schaumayr-Stiftung (2005); projektbezogene Arbeitsstipendien des Bundes (seit 2007); 2.Platz beim Do! Pen-Wettbewerb 2007; Theodor Körner Preis 2008; Rom-Stipendium des Bundes; Wiener AutorInnenstipendium 2010 Dimensionen menschlicher Sinnstiftung in der Praxis.

Zwischen Erkenntnis- und Kulturtheorie: Zur Poiesis, Ethik und Ästhetik in Cassirers Philosophie der symbolischen Formen und Wittgensteins Sprachspielbetrachtungen. Wien 2006 (=Dissertation) 101 Käfer in der Schachtel. Ihr Verschwinden in Bildern. Roman, Kitab 2007 Interferenzen. Erzählungen Kurz- und Noch-Kürzer-Geschichten. Kitab 2008

(forthcoming: Allerseelenauftrieb. Ein Klartraumprotokoll. Mitter Verlag (wahrsch. Herbst 2012))

Ingrid Fischer-Schreiber

Geboren 1956 in Wien. Studium des Chinesischen. Seit 1985 freie Übersetzerin (für Französisch, Englisch und Chinesisch) im Sachbuchbereich mit Schwerpunkt auf ostasiatischer Philosophie, Zukunftsfragen, Globalisierung, digitale Kultur. Freie Lektorin, Kulturprojektmanagerin.

Laura Hinrichsmeyer

1986 geboren in Sindelfingen, Deutschland. 2007 bis 2010 Bühnen- und Kostümbildstudium in Düsseldorf und Berlin. Seit Oktober 2011 Studium an der Akademie der Bildenden Künste Wien, Klasse Erweiterter Malerischer Raum bei Daniel Richter. Lebt und arbeitet in Berlin und Wien.

Yan Jun

Geboren 1973 in Lanzhou/Beijing. Seit 2003 ist er bekannt durch seine Sound-Projekte und seine Gedichte. Sein Artikel über Teile der Musikszene in China im Jahr 2010 erschien in dem Buch Culturescapes China (Basel 2010) zusammen mit anderen repräsentativen Texten über die jüngste Musik und Literatur.

Thomas Losch

Geboren 1943 in Bombay/Indien.

1972 Förderungspreis der Stadt Wien. 1973 den Theodor-Körner Förderungspreis. 2003 Lyrikpreis von „schreiben zwischen den kulturen“. 2005: „ Besucher einsamer Herzen“ . Roman, edition innsalz, Wien. Veröffentlichungen in diversen Anthologien, Literaturzeitschriften (wespennest, Podium, Lichtungen, etcetera, Freibord , außer.dem…, kolik, landstrich) Rundfunk. (Ö1 in der Reihe "Texte")

Martin Winter

Geboren 1966 in Wien, übersetzt Romane, Lyrik und Sachbücher, lebte in den letzten 25 Jahren die meiste Zeit in China und Taiwan, seit Herbst 2008 wieder in Wien. Veröffentlichungen in FAZ, NZZ, die Zeit, taz, Basler Zeitung, Lichtungen, DianMo, die Presse, Wienzeile u.a. Übersetzer der Liu Xiaobo Biographie, Beiträge zur Pen-Anthologie verfolgter Dichter, Artikel über Chinesische Literatur seit 2000 in Culturescapes China (Basel 2010). 2011 übersetzte er für die Veranstaltungen zu 40 Jahre diplomatische Beziehungen VR China –

Venster 99

Währingergürtel 99/100

1090 Wien - Alsergrund

U6 Alserstrasse stadtauswärtiger Ausgang nach Rechts, 100 Meter