„Wasser … Wasser!“

13. Oktober 2012, 20.000 Uhr

Es lesen:

Isabella Breier

Jana Cantuária

Günther Geiger

Wolfgang Glechner

Pamela Koevoets

Ruud van Weerdenburg.

Venster99, Gürtelbogen 99, 1090 Wien

U6 Station Alserstraße

Einlass gegen Kauf einer Wienzeile 63

Die Idee zur WIENZEILE „Wasser … Wasser!“ kam mir infolge des 2-jährigen Gefängnisaufenthalts des berühmt berüchtigten russischen Schriftstellers und neobolschewistischen Akteurs Edward Limonow im Gefangenenhaus von Saratow an der Wolga, während dem er 6 Romane schrieb, davon einen unter ähnlichem Titel bezüglich von Wasser. Ich weiß nicht, wie das Wasser in russischen Gefängnissen ist. In Wien sah ich die Wasserbilder der Fotografin Silvia Hecher und dachte, dass eine Ausgabe bezüglich des Themas wichtig wäre, da Wasser neben Luft und Erde zu den elementarsten Bedürfnissen aller Lebewesen gehört. Als der holländische Schriftsteller und Maler Ruud van Weerdenburg wieder auftauchte (er war schon in der WZ 61 intensiv tätig) und mir klarwurde, dass Wasser gerade für Holländer eine ganz bedeutende Rolle spielt, entschieden wir uns für eine gemeinsame redaktionelle Arbeit. Es trafen Texte vorwiegend aus Holland, Deutschland, der Schweiz, der Türkei und Österreich ein, Safiye Can, Isa Breier, Michael Zoch, P. P. Wiplinger, Monika Schnyder, Dagmar Fischer, Markus Prem, um die lyrischen Arbeiten vorab zu nennen, dazu Prosa aus ebenso vielen Ländern. Zudem trafen Fotos zum Gros von Silvia Hecher und einige von Juliane Adler ein. Der Ausgabe wird ein Editorial des im Meer und in den Lüften erfahrenen Weltmenschen Harald Schebach, dessen erzählende Prosa unter dem Titel „JAMAIKA“ voriges Jahr im LÖCKER Verlag Wien erschien, insbesondere beiwohnen. Günther Geiger

Isabella Breier, geboren 1976 in Gmünd/Niederösterreich

101 Käfer in der Schachtel. Ihr Verschwinden in Bildern. Roman, Kitab 2007

Interferenzen. Erzählungen Kurz- und Noch-Kürzer-Geschichten. Kitab 2008

Jana Cantuária, geb. 1969 in Graz

2007 Verfassung und Aufführung eines Märchenimprovisationstheaters

Günther Geiger, Schriftsteller und Herausgeber der Wienzeile. Zuletzt erschien von ihm „Zwischen Troyes und Chaumont“ bei VizaEdit (2011)

Wolfgang Glechner, 1951 in Oberösterreich geboren. Nach diversen Studien tätig als Buchhändler, Lehrer, Kellner sowie freischaffend als Schriftsteller und Maler. Neben den hochsprachlichen Kurzgeschichten finden immer wieder auch die im Innviertler Dialekt abgefassten und vorgetragenen Geschichten Anklang. Glechner lebt und arbeitet seit 1990 als freischaffender Künstler in Wien.