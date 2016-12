AUSSCHREIBUNG/CALL Wienzeile. Supranationales Magazin für Literatur, Kunst und Politik.

Titel: HeHe HeHe, was soll denn das!

Ist das Nonsense?

Wer sagt denn soetwas...

Natürlich lacht das HeHe auch, aber weniger als ein HaHa.

Und intoniert sich sein Ende nach oben, dann ist es von anderem Gehalt.

Will es spielen?

Grüßt dieses etwa?

Machen Sie, was Sie wollen – hehe. Das Thema der Wienzeile Nummer 70 lautet „HeHe“.

Gesucht werden dazu Texte mit einer maximalen Länge

von 18000 Zeichen, Genre egal. Einsendeschluss ist der

3. April 2016.

Das Heft wird voraussichtlich im Mai/Juni 2016 in Wien präsentiert. Texte bitte schicken an lydia.haider@gmx.at.